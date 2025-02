Quotidiano.net - Tilda Swinton riceve l'Orso d'oro onorario al Festival di Berlino

Leggi su Quotidiano.net

Se ieri sera alla serata inaugurale del 75/odi, attrice e attivista scozzese, c'era andata pesante sull'oggi con frasi come "il disumano ha ormai invaso il nostro sguardo" e "l'omicidio di massa perpetrato dallo stato sta attualmente terrorizzando più di una parte del nostro mondo", stamani all'incontro stampa per celebrare il suod'oro, presente la neo direttrice artistica Tricia Tuttle, i toni sono più miti e le parole più usate sono connection, community nel senso che quello che ci salverà è comunicare, condividere. Vale a dire: "dobbiamo credere che si possa cambiare la mente e il cuore della gente che la pensa diversamente da noi". È appunto quello che dice a una giornalista russa preoccupata per la comunità Lgbtq in Russia. "Bisogna che ognuno si stringa forte alla sua comunità perché se ci arrendiamo davvero tutto è perduto.