Lapresse.it - Tiktok ritorna negli app store Google e Apple negli Stati Uniti

Leggi su Lapresse.it

è tornata disponibileappdi. La app, gestita dall’azienda tecnologica cinese ByteDance, era stata rimossa daglilo scorso 18 gennaio, al fine di rispettare la legge che impone a ByteDance di cedere l’app se non vuole che essa sia bandita.La popolare app di social media, che ha oltre 170 milioni di utenti, aveva sospeso i suoi serviziUsa per un giorno prima di ripristinarli in seguito alla promessa di Trump di posticipare l’entrata in vigore divieto dell’app. Nel primo giorno del suo mandato, Trump ha poi firmato un ordine esecutivo per rinviare al 5 aprile l’applicazione del divieto su