Inter-news.it - Thuram, si ragiona sul futuro: nodo clausola! Il piano dell’Inter – SM

Leggi su Inter-news.it

L’Inter a fine stagione contatterà gli agenti di Marcusper iniziare a parlare di. Il centravanti francese, capocannoniere della Beneamata, ha unarescissoria da 85 milioni di euro.BLINDARE – C’è da blindare Marcus, per gli amici “Tikus”. Il bomber francese, arrivato nell’estate del 2023 per sostituire sia Romelu Lukaku che Edin Dzeko, ha rispettato ampiamente le aspettative. Anzi è andato anche oltre, crescendo fino a diventare anche un bomber di razza. In questa stagione è già arrivato a quattordici reti, eguagliando quasi le marcature complessive della passata stagione (15 in 46 partite). Ora l’Inter vorrà blindarlo. E per farlo, in estate contatterà i rappresentati del ragazzo, la Sport Cover, per iniziare a parlare di rinnovo. In mezzo ci sta una pericolosarescissoria, che il club vuole togliere.