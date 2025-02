Inter-news.it - Thuram punta Juventus-Inter! Le condizioni del calciatore – TS

Marcusstando la partita tra. Ilcerca di recuperare in tempo in vista dello scontro diretto, le ultime da Tuttosport.– Marcusnon ha fatto registrare lesioni dopo l’infortunio in-Fiorentina. Ilera uscito al minuto 27 della partita vinta poi dai compagni con il risultato di 2-1. Non riusciva a proseguire a causa di un fastidio non indifferente alla caviglia sinistra, che lo ha costretto a lasciare il campo al posto di Marko Arnautovic. Tra martedì e mercoledì Tikus è stato sottoposto a controlli per capire effettivamente se ci fosse un problema serio. Lo staff medico nerazzurro però ha percepito la presenza solamente di una contusione/distorsione alla caviglia sinistra.RECUPERO – Mercoledì e giovedìsi è allenato da solo, oggi tenterà il rientro con i compagni ad Appiano Gentile.