Thuram la grande incognita di Juventus-Inter | il segnale che fa sperare

In casa nerazzurra riflettori puntati su Marcusa ridosso di. Ce la farà a rientrare in tempo? Unrecente accende una speranza in Simone Inzaghi.MONITORATO – Giorni di apprensione in casa nerazzurra per le condizioni di Marcus. La domanda principale è: come sta l’attaccante francese? E, soprattutto, riuscirà ad essere completamente disponibile per? Al derby d’Italia mancano praticamente due giorni, con l’allenamento della vigilia ormai ad un passo, ma le risposte a queste domande tardano ancora ad arrivare. Dalla gara contro la Fiorentina, quella in cui il numero nove era stato costretto ad uscire per un fastidio alla caviglia, il nerazzurro non è ancora riuscito a tornare a lavorare insieme al gruppo. Motivo per cui il suo utilizzo nella gara di domenica sembra improbabile.