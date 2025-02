Internews24.com - Thuram Inter, Tikus punta la Juve! E sul rinnovo a fine stagione…

Così la Gazzetta dello Sport su Marcus Thuram, attaccante dell'Inter:

RECUPERO VERSO LA JUVE - «A Torino giocherebbe pure con una gamba sola, non lo frenerà certo questa caviglia sinistra malconcia. Fa ancora male, gli impedisce di allenarsi con i compagni, ma il francese è disposto a stringere i denti per esserci nella prima delle due trasferte che ha più a cuore. Il figlio maggiore di Lilian è atteso solo a inizio aprile a Parma, città natale che porta con sé ancora il richiamo della torta fritta divorata da bambino. Molto prima, dopodomani, c'è il rendez-vous familiare in casa della Juve, un appuntamento che l'interista considera semplicemente "irrinunciabile". Il francese si è allenato a parte sia mercoledì sia giovedì e la sensazione è che potrà tornare in gruppo a partire da domani, nel giorno di rifinitura».

RINNOVO - «Poi, a fine stagione, a maggior ragione dopo aver fatto spazio in bacheca per altri trofei, ci sarà tempo e spazio per risedersi al tavolo con la società.