Inter-news.it - Thuram, fiducia Inzaghi: buone possibilità prima di Juventus-Inter

Leggi su Inter-news.it

L’si avvicina al big match di domenica sera contro lacon un occhio attento alle condizioni di Marcus. L’attaccante francese, uscito anzitempo nella sfida contro la Fiorentina a causa di un problema alla caviglia sinistra, si è allenato ancora a parte nella seduta odierna.SPERANZA – Marcusriuscirà a recuperare in frettadi? Cresce l’ottimismo sulla sua disponibilità per il Derby d’Italia, con Simonefiducioso di poterlo almeno convocare.ha riportato una contusione alla caviglia sinistra nel primo tempo della gara contro la Fiorentina, terminata con una vittoria per 2-1 dell’. L’attaccante ha subito un contrasto che lo ha costretto a chiedere il cambio, generando preoccupazione nello staff tecnico. Gli esami non hanno evidenziato lesioni significative, ma lo staff medico ha optato per un recupero graduale per evitare rischi in vista del match con la