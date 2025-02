The Gilded Age – Stagione 3 | conferme cast e tutto ciò che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

TheAge –3:ciò cheTheAge –3 è in arrivo e la popolarità costante del dramma storico ne fa un successo assicurato. Al suo debutto sulla rete originale NBC nel 2022, TheAge è scritta e creata da Julian Fellowes, noto per la serie di successo Downton Abbey. Con unche include diversi veterani del teatro e attori di formazione classica, TheAge porta le sfumature degli altri spettacoli di Fellowes al boom industriale americano della fine del 1800, in particolare agli industriali e ai socialite di New York che prosperarono (e caddero) durante questo momento unico nella storia.La serie è stata molto apprezzata dalla critica durante le prime due stagioni e la secondadi TheAge ha addirittura superato la precedente con un punteggio Rotten Tomatoes superiore al 90%.