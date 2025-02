Universalmovies.it - The Batman 2 | Robert Pattinson aggiorna sulle riprese

Leggi su Universalmovies.it

è tornato a parlare di The2, ed ha confermato alcune dichiarazioni passate legate alledel film.Protagonista del tour promozionale legato al film Mickey 17, la star hollywoodianaha rivelato a Deadline che ledi The2 saranno svolte presumibilmente a fine 2025. L’attore ha evitato di parlare della trama, ma ha comunque riferito che sarà fantastica. A tal proposito, va ricordato che lo stesso regista Matt Reeves, in occasione della consegna dei Golden Globe, aveva indicato fine 2025 come periodo per le.Warner Bros, come oramai noto da tempo, ha rinviato l’uscita di The2 al 1° ottobre 2027, allungando così l’attesa dei fan di un ulteriore anno.The2 Note di ProduzioneTheParte II sarà diretto da Matt Reeves, il cui impegno si estenderà anche a livello sceneggiativo in collaborazione col suo socio Mattson Tomlin.