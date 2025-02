Nerdpool.it - The Apothecary Diaries: Maomao colpisce ancora!

Anche questa volta,, la speziale protagonista dell’anime di successo The, si è rivelata fondamentale per la soluzione di un problema nella corte interna. Dopo essere stata venduta come serva ed essere fatta riconoscere per la sua intelligenza e istruzione, la giovaneè una della dame di corte al servizio della nobile consorte Gyokuyo. Ma questa volta non è da lei, o dall’affascinante Jinshi che parte la richiesta di aiuto. Ambientato nell’età imperiale dell’antica Cina, l’anime pone gli spettatori davanti a dinamiche e usanze che oggi considereremmo datate e offensive: nel palazzo dell’imperatore, solo gli uomini possono essere medici e preparare farmaci. La donne possono solo assistere i malati e occuparsi di loro nell’isolata infermeria di corte. Ma, naturalmente,rappresenta un’eccezione di cui né meglio non parlare con nessuno.