The Accountant 2 | Trailer e poster dal film con Ben Affleck

Warner Bros. ha condiviso in rete il trailer ufficiale di The Accountant 2, il thriller di Gavin O'Connor, con protagonista Ben Affleck. Co-prodotto con Amazon MGM Studios, il film The Accountant 2 porta nuovamente al cinema il contabile freelance Christian Wolff, studioso di matematica che sfrutta le sue conoscenze per risolvere "problemi" non proprio legati alla matematica. Ben Affleck nel cast è affiancato ancora una volta da Jon Bernthal nel ruolo dello spietato fratello, con J.K. Simmons, Cynthia Addai-Robinson e Daniella Pineda. L'uscita nelle sale italiane di The Accountant 2 è stata fissata per il 24 aprile 2025.