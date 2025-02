TFR le Tabelle Stanizzi e la gestione su Passweb | guida pratica per i collaboratori

Leggi su Orizzontescuola.it

Ladel TFR per i dipendenti prossimi alla pensione è una delle operazioni più complesse e articolate per gli operatori del settore, dato che le normative di riferimento rendono la sua applicazione particolarmente impegnativa. Quali sono le informazioni che le scuole devono inserire su? Come possono integrare le? TFR, le.L'articolo TFR, lee lasuper i