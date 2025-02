Dilei.it - Test: Quale Carnevale del mondo sei?

Leggi su Dilei.it

ci si può (finalmente) dimenticare della propria individualità quotidiana e sperimentare la frizzante follia di essere “altri da sé”, mascherati, divertenti, maliziosi, scatenati ma in sintonia con tutti gli altri che si uniscono a questa ventata di allegria collettiva che travolge grandi e piccoli. È il momento del rovesciamento dell’ordine costituito, in cui tutto è ammesso purché poi tutto torni ordinato. Il divertimento di essere “altre persone”, possibilmente fiabesche, insolite, leggendarie, si vive anche a Halloween, ma le origini e le caratteristiche delle due feste dedicate al travestimento sono molto diverse.Ilsi festeggia in tutto il, con sfilate, balli, travestimenti e manifestazioni di piazza. Tra i tanti Carnevali che si celebrano alcuni sono davvero iconici e, anche se lontanissimi, hanno qualcosa in comune con noi.