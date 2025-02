Sport.quotidiano.net - Terza Categoria Si gioca anche a San Valentino

Sarà un Sanin campo per quattro formazioni del circondario impegnate nel campionato di, che stasera vedrà andare in scena le prime sfide di un nuovo fine settimana di avvincenti partite. Partiamo dal girone B di Pisa dove la capolista Calasanzio sarà di scena alle 21 a Perignano. Sfida non semplice per i ragazzi di mister Biondo dato che i pisani sono quinti con soli sei punti di ritardo. I gialloblù empolesi hanno però una gara in meno, che recupereranno mercoledì prossimo alle 21 a Pagnana. Il Casenuove Gambassi, secondo a meno uno, ospita invece alla stessa ora l’Atletico Le Melorie, incontro sulla carta decisamente più abbordabile visto che gli ospiti sono quartultimo. Per quanto riguarda il raggruppamento A di Firenze, invece, trasferta insidiosa per il Marcialla City, atteso alle 21.