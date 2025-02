.com - Terza Categoria / La presentazione della 18^ giornata dei gironi C ed E

Leggi su .com

L’Apiro ad Osimo per confermare il distacco, il Real Sassoferrato riparte contro la Valle Del Giano in casa e l’Albacina in trasferta al ‘Paolo Pirani’, Maiolati Pianello e Poggio San Marcello in trasferta a Jesi e Polverigi, il Largo cerca la risalita al Mosconi e l’Atletico 2008 insegue al San Giobbe; nel girone E scontro diretto fondamentale per il quarto posto tra Carima ed AC AppignanoVALLESINA, 14 FEBBRAIO 2024-Tra le rose di San Valentino e la musica di Sanremo in questo fine settimana c’è spazio anche per un’altra grande passione che scalda i cuori degli amanti del calcio dilettantistico: la, giunta alla sua diciottesima.Il girone di ritorno ha ormai preso la sua strada, e le squadre coinvolte nei varidevono seguire la loro via per essere protagoniste da qui alla fine, in un turno che ci può dire molto sullo sviluppo del campionato.