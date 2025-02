Ilrestodelcarlino.it - Terrore a Ravenna: uomo armato di coltellaccio, passanti barricati

, 14 febbraio 2025 –di coltello semina il panico tra i. In manette 25enne nordafricano. Immagini diche hanno ricordato quanto successo poche settimane fa a Villa Verucchio, nel Riminese. Momenti di grande tensione l’altra sera (mercoledì) nella zona della stazione ferroviaria di(già teatro di varie violenze e spaccio), dove i, dopo aver notato la presenza di un giovanedi un grosso coltello da cucina che con fare minaccioso si aggirava in zona, hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. L’ha cercato di introdursi,, nel McDonald’s della stazione, generando il panico tra i clienti e il personale del Fast Food, al punto che alcuni si sonoall’interno del locale nel tentativo di proteggersi. Obiettivo delle violenze è risultato essere un altro(al momento ancora ignoto) il quale, una volta fuggito fuori dal ristorante, è stato raggiunto e colpito dall’aggressore, aumentando il livello didi chi, in quel momento, era in attesa alla fermata dell’autobus.