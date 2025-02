Ilveggente.it - Terremoto Sinner, squalifica e guai in classifica: tifosi senza parole

Leggi su Ilveggente.it

per il caso Clostebol e successiviin. Ecco lo scenario clamoroso che si potrebbe verificareHa raggiunto Carlos Alcaraz come numero di settimane passate davanti a tutti inAtp. Lunedì, Jannik, in questa speciale statistica, sorpasserà lo spagnolo che, in questo momento, sembra essere l’unico in grado di potergli dare un po’ di filo da torcere.in(Lapresse) – Ilveggente.itE, se il distacco dovesse rimanere invariato nel corso dei prossimi giorni, dopo i vari tornei minori rispetto agli Slam che verranno disputati, l’attuale numero uno al mondo che, ricordiamo, è italiano ed è una cosa che non era mai successa prima, rimarrà davanti a tutti almeno fino al Roland Garros.