Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana pronto per la sfida con il Montevarchi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Domenica ci sarà il tutto esaurito allo stadio Mario Matteini per latrae Aquila. Una partita importante per entrambe le formazioni e, per quanto riguarda i biancorossi, che arriva dopo la splendida vittoria ottenuta domenica scorsa contro il Grosseto. Una vittoria che è stata importante non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra ,che veniva da qualche battuta d'arresto di troppo. Il match contro gli aquilotti si preannuncia comunque molto insidioso per la formazione di Marco Becattini, che in settimana ha catechizzato i suoi anche sull'atteggiamento da tenere in campo e su aspetti ovviamente di natura tattica. All'andata gli aquilotti vinsero 5-2 in una partita particolare contraddistinta anche da un'espulsione rimediata dal