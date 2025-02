Quotidiano.net - Terra e bronzer, la mini-guida per usarli anche in inverno con stile

Roma, 14 febbraio 2025 –restano must-have del beauty case,nei mesi più freddi. Il make-up dall’effetto dall’effetto bonne mine e sunkissed è sempre di tendenza, ma inil rischio di un risultato innaturale è dietro l’angolo. Nonostante le nuove formule sfumabili e autoadattanti, su un incarnato spento e opaco tipico della stagione fredda, l’applicazione può rivelarsi complicata. Ecco alcuni consigli per un tocco di colore naturale e armonioso., le differenze Sebbene i tervengano spesso usati come sinonimi, esiste una sottile differenza tra i due. Entrambi servono a scaldare l’incarnato. Tuttavia, mentre laha un finish opaco, perfetto per scolpire i lineamenti, ildona maggiore luminosità, ricreando un effetto radioso e leggermente abbronzato.