2anews.it - Terra dei Fuochi, in 3 settimane sequestrate nove aziende

Leggi su 2anews.it

Nelle ultime tresono state denunciate 20 persone ed emesse sanzioni amministrative per oltre 250.000 euro nelladeie 12 veicoli usati per lo sversamento illegale di rifiuti, denunciate 20 persone ed emesse sanzioni amministrative per oltre 250.000 euro. Sono questi i numeri raggiunti, nelle ultime tre, dall’Esercito .