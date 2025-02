Sport.quotidiano.net - Ternana, Curcio ha le idee chiare: "Voglio la serie B con i rossoverdi"

di Augusto AusteriTERNIAlessio, ovvero grande esperienza e qualità al servizio della squadra. Lunedì scorso, con un gol d’autore, ha consentito alle Fere di mettere in cassaforte la vittoria, festeggiando subito il cambio di numero: "Con il 21 ho vinto molto – spiega il trequartista in conferenza – ma quando sono arrivato era occupato. Dunque, appena si è liberato l’ho preso eprendermi anche laB con laper giocarci, visto che a Catanzaro l’ho conquistata ma non sono rimasto. Siamo in un girone equilibrato dove stanno lottando quattro squadre. Per raggiungere l’obiettivo che tutti sogniamo occorre dunque continuare a dare il massimo ed essere concentrati su quello che dobbiamo fare. Il fatto di dover inseguire è relativo. Prima c’era il Pescara, ora l’Entella. Il nostro è un gruppo di ragazzi per bene e veri".