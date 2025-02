Dayitalianews.com - Tentato un furto in appartamento e speronano la Polizia per guadagnarsi la fuga: inseguiti nei campi. Due arresti in provincia di Latina

Ladi Stato diha arrestato in flagranza di reato due uomini provenienti dall’hinterland napoletano, accusati di unine di aver cercato di speronare l’auto delladurante la.L’Allarme Dato da un VicinoA far scattare l’intervento è stata la segnalazione di un cittadino che, affacciandosi al balcone, ha notato quattro individui incappucciati scendere da un’auto di grossa cilindrata e introdursi furtivamente in un’abitazione.Intervento Immediato e TentataLe pattuglie della Squadra Volante e della Squadra Mobile sono giunte rapidamente sul posto, mettendo ini malviventi. I ladri, a bordo del veicolo, hannodi forzare il blocco speronando una delle auto della. Successivamente, abbandonata la vettura, hanno cercato di dileguarsi a piedi attraversoe serre lungo la Pontina.