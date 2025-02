Thesocialpost.it - Tensione Usa-Ue: Von der Leyen annuncia un piano per la spesa militare fuori dal Patto di Stabilità

L’Unione Europea si prepara a una risposta ferma alle mosse di Donald Trump e dell’amministrazione statunitense. Dopo che il vicepresidente USA J.D. Vance, intervenuto alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, ha chiesto all’Europa di incrementare le proprie spese per la difesa, Bruxelles ha ribadito la propria posizione.La presidente della Commissione Ursula von derhato che la UE è pronta a modificare le regole deldi, garantendo che le spese per la difesa non incideranno sul tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil. “Vorrei che gli Stati membri aumentassero in modo significativo la”, ha dichiarato Von der, promettendo un pacchetto di misure e strumenti su misura per i bilanci dei singoli Paesi.L’obiettivo è chiaro: permettere agli Stati membri di portare laoltre il 3% del Pil senza sacrificare altre voci di bilancio.