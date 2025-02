Tennis | battuta di arresto per Hurkacz a Marsiglia Fonseca vince a Buenos Aires

Leggi su Sportface.it

Joaopiega Federico Coria per 2-6, 6-4, 6-2 nella partita valida per gli ottavi di finale dell’Atp di. Il brasiliano la spunta in rimonta, dopo aver perso nettamente il primo set. Nel corso dei parziali successivi, ilta argentino dall’altra parte della rete perde la scintilla iniziale, ritrovandosi a inseguire. Il giovane, al centro dell’attenzione nel panoramatico nel corso degli ultimi mesi, stacca così il pass per la fase successiva. A, si assiste non solo a un derby argentino, ma a una sfida tra i fratelli Cerundolo. Francisco ha la meglio su Juan Manuel, in una partita terminata 2-6, 3-6. Il maggiore dei fratelli si è aggiudicato l’accesso ai quarti di finale, dove lo attende Alexander Zverev. Pedro Martinez ha la meglio su Diego Schwartzman,ndo per 6-2, 6-2.