Temporali forti sulla provincia di Grosseto | notte di lavoro per i vigili del fuoco

– Una nottata con la testa all’insù per il nubifragio che ha interessato la zona sud della regione, in particolare l’isola d’Elba e ladi. L’ondata di maltempo che ha interessato l’Isola d’Elba, nel corso della serata del 13 febbraio si è infatti spostata sulle coste maremmane principalmente nella zona sud dove, a causa delleprecipitazioni, è stato effettuato un salvataggio di una giovane donna bloccata nella propria vettura a causa della strada allagata in località La Parrina nel comune di Orbetello ed interventi relativi ad allagamenti di locali e scantinati e alberi resi pericolanti a causa del maltempo.Da segnalare una frana che ha interrotto la viabilitàstrada panoramica in località Cala Grande nel Comune di Monte Argentario. La squadra di Orbetello è intervenuta in località Guinzone ad Albinia nel comune di Orbetello, per il soccorso di una persona con disabilità impossibilitata ad accedere ai piani superiori della propria abitazione interessata da allagamenti.