Tempesta di San Valentino nelle Marche | c’è l’allerta meteo Le previsioni

Ancona, 14 febbraio 2025 -di San, è allertanel giorno degli innamorati. Per la giornata di oggi, valida fino alla prossima mezzanotte che farà scoccare la giornata di sabato, la Regioneha indetto un’allerta gialla per la zona dell’Anconetano e della provincia di Pesaro Urbino, sia per rischi di tipo idrogeologico, sia di temporali, sia di vento, dato che i rovesci potrebbero essere di carattere molto intenso soprattutto lungo la costa centro-settentrionale. Le cumulare medie saranno moderate, mentre il limite delle nevicate saranno inizialmente a quote di media montagna, in discesa in serata a quote alto collinari a nord e di bassa montagna a sud. Nel corso del pomeriggio, l’intensificazione della ventilazione nord-orientale in particolare lungo la costa settentrionale porterà a raffiche fino a vento forte o burrasca Neve, temporali e vento in Emilia Romagna: fino a quando dura il maltempo.