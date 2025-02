Liberoquotidiano.it - Televoto e scommesse: esplode il caos a Sanremo in vista della finale

Potrebbe venir fuori un casino che metà basta. Aci siamo abituati, per carità, ma questo potrebbe diventare davvero un gran casino (poi non dite che non vi avevamo avvisato). La questione è relativa alle rinnovate modalità di voto, messe sul piatto ieri mattina in conferenza stampa e deflagrate in un polemicone totale dopo l'uscita – non propriamente felice – del buon Carlo Conti. Giornalista: «Esiste il rischio di un possibile caso. Un noto influencer nelle ultime ore ha iniziato a veicolare puntate su uno dei concorrenti in gara – Rocco Hunt – aggiungendo una sorta di istigazione al. Il nuovo regolamento è più permeabile a certe situazioni, anche perché la giuriasala stampa risulta meno efficace. State pensando di porre rimedio a questa cosa?». Conti: «Non è vero che il nuovo sistema agevola il, è una questione matematica».