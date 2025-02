Dayitalianews.com - Telefonata choc all’1-1-2: “Ho ucciso un uomo, la pistola…”. Poi si scopre l’assurda verità

Nel pomeriggio di ieri, 13 febbraio, è arrivata unascioccante-1-2, durante la quale la persona dall’altro lato della cornetta ha fatto confessioni sconcertanti.Il contenuto delirante della“Houncon 4 colpi di pistola” – ha detto l’al telefono, per poi aggiungere di aver gettato l’arma del delitto nell’ex Bisider di via Eritrea, a Brescia, una fabbrica ormai abbandonata da anni diventata rifugio per senzatetto.Subito si sono mobilitati i sanitari e le forze dell’ordine, con i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco che si sono precipitati nell’ex fabbrica indicata dall’misterioso. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno perlustrato l’ex fabbrica da cima a fondo, ma dell’arma non è stata trovata traccia.Le forze dell’ordine hanno così ipotizzato uno scherzo di cattivo gusto, o qualcosa del genere, così dopo ulteriori controlli sono risaliti all’autore della, un ragazzo che in realtà non avevanessuno, anche se non sono chiari i motivi di questo stupido gesto.