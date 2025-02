Ilrestodelcarlino.it - Teatro in famiglia ’Rosaluna e i lupi’

‘Rosaluna e iè il titolo dello spettacolo della rassegna ’Ain’ in programma domani sera alle 21 alDragoni di Meldola, piazza Orsini (organizza Accademia Perduta/Romagna Teatri). Si tratta di una nuovissima produzione della rappresentazione; a portarla in scena la compagnia Progetto g.g.. ‘Rosaluna e iè scritta e interpretata da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti. Si tratta di uno spettacolo quasi senza parole, che attraverso i corpi delle attrici e i pupazzi mossi a vista, vuole stimolare l’immaginario di bambini e bambine esplorando i temi della cura, del coraggio, ma anche del superamento della diffidenza e della paura. Questa storia è accaduta nel paese dei Noncontenti, in un’epoca in cui la luna non esisteva ancora. La notte era sempre buia e gli abitanti non erano mai contenti.