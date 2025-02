Lanazione.it - Teatro Il Momento. Salotto musicale con aperitivo

Una seconda edizione tutta da ascoltare e vivere insieme. Torna alIldi Empoli, in via del Giglio 59, “Domeniche in- Aperitivi in concerto”, rassegna a cura dell’associazione culturale Il Contrappunto, con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo del Ministero della cultura. Cinque appuntamenti con inizio alle 16.30, altrettante domeniche, dal 23 febbraio fino al 23 marzo 2025: l’evento di chiusura sarà a ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando “Festa della Toscana 2024”. Ad aprire la rassegna, domenica 23 febbraio 2025, sarà il concerto “Revisitè on Mars” con Silvia Girardi, voce, Renato Cantini, tromba - basso ed effetti, e Giovanni Vannoni, piano - synth. Il 2 marzo sarà la volta de “Le 8 stagioni”, con musiche di Vivaldi e Piazzolla, con Daria Nechaeva, violino solista, Damiano Tognetti, direttore, e con l’Ensemble Il Contrappunto.