Ilgiorno.it - Tassisti in piazza Scala contro gli abusivi

"Ncc abusivo si combatte con paletta e distintivo", lo slogan in rima che non lascia spazio alle interpretazioni. Ilo hanno scritto su uno degli striscioni appesi nel primo pomeriggio di ieri sulle transenne che delimitano gli ingressi a Palazzo Marino. La richiesta all’amministrazione è evidente: aumentare illi della polizia locale "per combattere l’smo". Nel mirino di un centinaio di conducenti, che si sono ritrovati dalle 14 alle 16 in, ci sono come sempre i driver di berline e van scudettati: "Fanno isenza rispettare le regole". L’accusa è sempre la stessa: non attendere in rimessa le prenotazioni, ma andare a caccia di clienti (usando l’app Uber) in Centrale, davanti agli alberghi del centro, a Linate o negli altri luoghi più frequentati della città.