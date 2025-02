Ilfattoquotidiano.it - Tassa sui grandi patrimoni, Schlein e Conte: “Non è tabù, ma serve a livello europeo e globale”. Fratoianni: “Basta subalternità alle destre”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

anza Verdi Sinistra la vorrebbe in un programma di coalizione per le prossime elezioni Politiche, considerandola ormai “urgente e non più rinviabile”. Pd e M5s invece frenano: unasui super ricchi “non è da considerarsi un”, ma la misura andrebbe discussa e approvata “su scala europea e“. Nel giorno di San Valentino riparte a Roma il cantiere della possibile futura coalizione progressista, nella cornice del convegno “Lottadiseguaglianze, contrasto alla povertà e politiche di welfare: il ruolo dei sistemi fiscali“, organizzato da ICRICT, Nens e Oxfam Italia. Di fronte al premio Nobel Joseph E. Stiglitz e all’economista Andrea Roventini (Scuola Sant’Anna), che rilanciano il tema dellazione dellericchezze, ad ascoltare ci sono i tre leader delle principali forze di opposizione, Elly(Pd), Giuseppe(M5s) e Nicola(Si-Avs).