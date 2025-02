Panorama.it - Tari: differenze fino a 425 euro tra una città e l’altra in Italia

A La Spezia si spendono 170all’anno, a Pisa 595. Comune che vai e tassa sui rifiuti che trovi. Il caro(di oltre il 7%) c’è ovunque (anche a causa dell’evasione), ma per alcuni cittadini è molto più onerosa. E, paradosso, al Sud si spende di più, per servizi meno efficienti. Secondo un’indagine realizzata dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione delle Uil, la media nazionale è di 337,77e nel Mezzogiorno ogni famiglia paga 388, contro i 278del Nord-Est del Paese.Pisa è lacon lapiù alta: una famiglia tipo (quattro persone con una casa di 80 metri quadrati e un reddito Isee di 25mila) spende in media 595all'anno. Seguono Brindisi (518), Trapani (511), Genova (508), Pistoia (504) e Napoli (493).