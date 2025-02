Ilgiorno.it - Tangenziale di Varese, dal primo marzo sconto del 50 per cento sul pedaggio per chi la usa abitualmente. Chi ne ha diritto

, 14 febbraio 2025 – Buone notizie per chi usaladiA60: a partire dalavrà unodel 50 persui pedaggi almeno per un anno, poi si vedrà. La misura interesserà auto (anche con rimorchio) moto, e furgoncini. L'iniziativa è stata "fortemente" voluta da Regione Lombardia – si legge in una nota – insieme a Concessioni Autostradali Lombarde (Cal) e Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl). Chi ne hae come funziona Regione Lombardia Chi ne hae come funziona Potranno usufruire dell'agevolazione i viaggiatori con pagamento automatico (come Teleo Conto Targa). Lodel 50% sui pedaggi scatterà dal decimo giorno di transito del mese e sarà garantito per tutti i transiti fatti nel mese, inclusi quelli antecedenti al raggiungimento della soglia.