Lanazione.it - Talenti per il futuro. I giovani alla scoperta delle professioni non convenzionali

Leggi su Lanazione.it

Trasformare la passione in lavoro: difficile ma non impossibile. E’ questo l’obiettivo principale di ‘Talent4future’ il progetto che nel 2025 guiderà idinon, come quelle legate al mondo della musica,arti visive e della montagna. Questo graziecollaborazione della Provincia di Lucca – ente capofila – con le realtà del territorio che operano in questi settori: il Conservatorio Boccherini, il Lucca Film Festival e il Cai. Tra i partner anche Upi Toscana, e la Provincia di Grosseto, con la cooperativa Uscita di sicurezza e la Fondazione polo universitario grossetano, con le quali l’ente di Palazzo Ducale ha partecipato all’edizione 2025 del programma nazionale ‘Game Upi (autodeterminazione movimento empowerment) tutti in campo nessuno escluso’ ottenendo un finanziamento di 135mila euro per sostenere le attività di orientamento di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e 35 anni.