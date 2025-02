Ilgiorno.it - Tacconi nella casa popolare e gli altri assi in difficoltà: Charles, Cafu e Brehme

Milano, 14 febbraio 2025 – La storia del calcio è costellata di biografie irregolari, nelle quali si alternano vette e abissi. Non solo Stefanoma anche John: minimo comune denominatore il bianconero. Poi due terzini diversissimi, quasi opposti sotto molti punti di vista: il brasilianoe il tedesco Andreas. Ieri Stefanoha postato sui social una foto di anni fa insieme a quel Dino Zoff col quale condivide tanto (grandi portieri entrambi, grandi juventini entrambi) e dal quale tanto lo divide (sempre sopra la righe uno, sempre schivo l’altro). Come riportato,, il portiere-icona della Juventus degli anni ’80 e della Nazionale, l’unico nel suo ruolo ad aver vinto tutte le competizioni europee per club, ha chiesto ed ottenuto – tramite domanda firmata dalla moglie – non una ma due case popolari nel giro di pochi mesi: la prima il 7 luglio 2023 in un Comune dell’hinterland milanese, poi sostituita con la seconda, stavoltaperiferia sud di Milano, il 2 novembre 2023, data della stipula del nuovo contratto.