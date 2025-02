Game-experience.it - System Shock 2: 25th Anniversary Remaster sarà presente alla GDC 2025

Leggi su Game-experience.it

Oggi, Nightdive Studios ha annunciato che2: Enhanced Edition, la sua edizione modernizzata del classico gioco di ruolo d’azione horror fantascientifico del 1999, è stato rinominato2:presto disponibile per PC Windows e console. Una data di uscitarivelata al GDCdurante il live streaming Future Game Show Spring Showcase.L’originale2 ha rivoluzionato la narrazione, l’atmosfera e il gameplay nel medium, ispirando una generazione di titoli a seguire. Ha completamente rimodellato il modo in cui il pubblico dei videogiochi vedeva il potenziale della narrazione nei giochi in prima persona e ha continuato a vincere oltre una dozzina di premi e riconoscimenti “Gioco dell’anno”.La descrizione del progetto recita quanto serie:Siamo nel 2114.