Svelato il bozzetto del vestito di Antonio Marras per Geppi Cucciari di stasera

Amica del brand e co-conduttrice della quarta serata assieme a Carlo Conti e a Mahmood,indosserà le creazioni dello stilista sardoper tutte le uscite sul palco dell’Ariston. L’abito nuraghe è in raso jacquard con disegno delle antiche case fortezza in pietra tipiche della Sardegna. “è Sardegna, e la Sardegna è il mondo.è una sorella, e in lei ci sono tutte le donne.è curiosità, e la curiosità è conoscenza. Per lei ho costruito un abito nuraghe, curato in ogni dettaglio”. Lo stilista di Algheroannuncia che vestiràin occasione del Festival di Sanremo. Amica del brand e co-conduttrice della quarta serata assieme a Carlo Conti e a Mahmood,indosserà le creazioni dello stilista sardo per tutte le uscite sul palco dell’Ariston.