Dday.it - Surreale a Bergamo: in alcune zone la fibra c'è solo sulla carta. Dopo che la chiedi, ti dicono che non c'è

Altri "sti" in un capoluogo di provincia lombardo: ac'è un interno quartiere dati come coperto, ma in realtà non è vendibile. oppure è dato come non coperto, ma sein un negozio, laarriva. Insomma, non ci si capisce nulla e intanto si resta sul rame..