Surf Tyler Wright gareggerà ad Abu Dhabi | fornite rassicurazioni sulla sua sicurezza da atleta omosessuale

Due volte campionessa del mondo, reduce dal successo di Lexus Pipe Pro alle Hawaii,ha fatto sapere cheanche nella tappa di Abudella WorldLeague (WSL), dopo aver ricevutosuadagli organizzatori dell’evento., aveva infatti criticato la scelta di inserire gli Emirati Arabi, dove l’omosessualità è illegale, nel calendario internazionale. “Ho lavorato con i team competenti negli Emirati Arabi Uniti e nella WSL (WorldLeague) e sono certa che gareggerò in un ambiente accogliente e sicuro”, ha affermato l’australiana in un post su Instagram. “Gareggiare in tutto il mondo è stato il mio lavoro da molto tempo – ha aggiunto sul suo profilo social -. Nel corso degli anni ho constatato l’impatto del tour femminile e dei programmi come WSL Rising Tides e il modo con il quale hanno ispirato una generazione di donne.