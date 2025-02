Quifinanza.it - Superbonus con sconto in fattura anche nel 2025, le condizioni che garantiscono la deroga

Nell’ambito delè possibile avere loinnel, ma si tratta di unaalla disciplina generale garantita da specifiche, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate in risposta al quesito 26/.In linea generale, dopo la stretta del governo, l’applicazione deloggi proibisce tutte le modalità alternative alla detrazione, cioè loine la cessione del credito corrispondente alle detrazioni. La stretta è arrivata con il decreto Cessioni (dl n. 11/2023), poi rivisto dal successivo dl n. 39/2024.Come funziona oggi loinMa c’è un’eccezione: il condominio può continuare a esercitare l’opzione per loin, così come garantito dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, relativamente a ulteriori interventi che danno diritto al