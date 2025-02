Anteprima24.it - Superato il picco di influenza, in totale 11 milioni di italiani a letto

Tempo di lettura: 2 minutiE’ statoildei casi di sindromi simil-li: dopo aver raggiunto il numero più alto della stagione nella quarta settimana del 2025 ed aver registrato un calo nella quinta, anche nella sesta si assiste a un decremento. Lo evidenzia l’ultimo rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), appena pubblicato. Nella quarta settimana, in particolare, si è avuta un’incidenza di 17,6 casi per mille assistiti, nella quinta di 16,9 e nella sesta di 14,8 casi. I casi stimati di sindrome simille, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 872.000, per undi circa 10.742.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.L’incidenza è in diminuzione in tutte le fasce di età, secondo l’Iss, anche se maggiormente nei bambini sotto i cinque anni in cui è pari a 37,3 casi per mille assistiti (42,8 nella settimana precedente).