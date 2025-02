Ilrestodelcarlino.it - Suono potente e sconto occasione per Echo Pop con Alexa, mai visto a questo prezzo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sicuramente conosci già i dispositivi che supportano l'assistente vocale, ma forse non conosci l'ultimo dello con audio di qualità superiore:Pop è il nuovo altoparlante migliorato che oggi, per soli 34,99€, puoi portare a casa tua! Esatto: al posto dei solito 54,99€ di listino, puoi averePop con il 36% diapplicato da Amazon fino a esaurimento scorte. Conintegrata,altoparlante intelligente non solo riproduce la tua musica preferita con una qualità sorprendente, ma diventa anche il tuo assistente vocale per mille funzionalità smart. Scopri perchéPop è il gadget perfetto per ogni casa. Acquista oraPop aminimo storico Audio supere design compatto: il meglio che si può volerePop offre unchiaro, nitido e profondo, ideale per ascoltare musica, podcast o audiolibri ovunque tu voglia.