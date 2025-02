Ilgiorno.it - Suicidio assistito, primo caso in Lombardia: una 50enne con sclerosi multipla muore col farmaco fornito dal Ssn

Milano, 14 febbraio 2025 – "Nessuno può togliere il diritto di essere rispettati fino alla fine". Sono le parole scelte da Serena (nome di fantasia) per commentare il suicidio assistito (con farmaco e strumentazione forniti dal Servizio sanitario) a cui ha potuto avere accesso, dopo nove mesi dalla richiesta. Si tratta del primo caso in Lombardia, il sesto in Italia. Il caso di Serena arriva a pochi giorni dalla svolta storica segnata dalla Regione Toscana, la prima a essersi dotata di una legge sul fine vita. Non è, dunque, il caso della Lombardia, dove la proposta di legge regionale è stata rinviata in commissione. Si tratta delle proposte di legge promosse, con raccolte firme, dall'Associazione Luca Coscioni a livello nazionale la campagna "Liberi Subito". Serena, cinquantenne affetta da sclerosi multipla progressiva da oltre 30 anni, è morta nelle scorse settimane a casa sua, nella località dove viveva, in Lombardia, a seguito dell'autosomministrazione di un farmaco letale fornito dal Servizio sanitario nazionale, insieme alla strumentazione necessaria.