Suicidio assistito il primo caso in Lombardia Il messaggio della donna affetta da sclerosi multipla

diin, il sesto in Italia. La notizia è stata anticipata dal CorriereSera e confermata Associazione Coscioni. Si tratta di unadi 50 anni, Serena (nome di fantasia ndr)daprogressiva da oltre 30 anni. È morta nelle scorse settimane nella sua casa in, a seguito dell’auto-somministrazione di un farmaco letale fornito dal Servizio sanitario nazionale, insieme alla strumentazione necessaria. L’aiuto medico, che non è arrivato dalle Asl territoriali è stato fornito dal dottor Mario Riccio, che collabora con l’associazione Luca Coscioni e che nel 2006 avevaPiergiorgio Welby.diinA novembre la Asl ha stabilito che doveva essere il suo medico di fiducia a indicare, con una propria relazione, il farmaco letale e la metodica per la sua auto-somministrazione.