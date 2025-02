Quotidiano.net - Successo per l'asta di Iris Apfel da Christie's: incasso di quasi un milione di dollari

Valeundiil mondo multicolor di: questo l'dell'di's che aveva messo all'incanto oltre 220 tra abiti, bigiotteria, accessori e mobili appartenuti alla "prima icona di stile centenaria". Tutto all'insegna del motto "more is more" caro alla stilista che nel 2005 fu al centro della mostra Rara Avis al Met di New York.è morta l'anno scorso pochi giorni dopo aver celebrato su Instagram i suoi "102 anni e mezzo". Immediatamente riconoscibile per i caratteristici enormi occhiali che la facevano assomigliare a un gufo, amava definirsi una "starlet geriatrica" dopo aver trovato la fama nel quarto decennio di vita. Una ventina di paia di quegli occhiali, da lei disegnati per Zenni a celebrazione dei 100 anni erano partiti da 400e hanno chiuso a oltre 15mila, mentre una selezione di braccialetti - alcuni di lucite, altri di stoffa o perline ma sempre in Technicolor - da 200sono passati a 4000.