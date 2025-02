Metropolitanmagazine.it - Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro alla mamma di Fedez, Tatiana: ”Sono una mamma strana, io sono una mamma stronza”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Questa sera aladi, Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come; la consegna da parte di Valerio Staffelli.ladiFoto: Ufficio Stampa dilaQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna unad Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come, ladi.Intercettata a Sanremo, l’inviato del tg satirico le domanda se è preoccupata per quello che sta travolgendo: il divorzio, le “cattive” compagnie frequentate (il rapporto con Luca Lucci, capo ultrà del Milan, arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”) e poi ancora le rivelazioni sulla presunta amante. Ladel rapper risponde: «Tutti santi siamo diventati.