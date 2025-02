Isaechia.it - Striscia La Notizia consegna il Tapiro alla mamma di Fedez dopo le inchieste sui capi ultrà: “Tutti santi siamo diventati…”

Leggi su Isaechia.it

Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelliund’oro ad Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, ladi.Il comunicato stampa della redazione del tg satirico di Antonio Ricci:Intercettata a Sanremo, l’inviato del tg satirico le domanda se è preoccupata per quello che sta travolgendo: il divorzio, le “cattive” compagnie frequentate (il rapporto con Luca Lucci, capodel Milan, arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”) e poi ancora le rivelazioni sulla presunta amante. Ladel rapper risponde: «diventati. Non sono preoccupata, sono unastrana. Io sono unastronza». E sulla possibilità di un secondo matrimonio del figlio, dichiara: «Prima o poi lo spero per lui, d’altronde è un ragazzo giovane, fallo divertire».