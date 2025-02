Stile loungewear | il trend moda pratico che si evolve in chiave luxury

Leggi su .com

Life&People.it Per, o “abbigliamento da casa”, se preferite chiamarlo così, si intendono capi morbidi, comodi e versatili. Sono quei vestiti che vi fanno sentire a vostro agio. Con il passare del tempo, questa tendenza è diventata ancora più forte, soprattutto dopo il periodo della pandemia. Ricordate? Quando eravamo chiusi in casa e abbiamo riscoperto il piacere di indossare abiti comodi senza dover rinunciare allo. Oggi, quell’equilibrio tra comfort e look allaè diventato fondamentale e la parola d’ordine per il 2025 è “elevated comfort”!Ma cos’è esattamente il?Il termine “” deriva dall’inglese e unisce le parole “lounge” (che significa salotto) e “wear” (indossare). Praticamente, sono tutti quei capi che indossiamo per rilassarci in casa, ma che allo stesso tempo hanno un tocco di eleganza eche ci permette di uscire senza problemi o di partecipare a eventi informali.