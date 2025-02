Ilgiorno.it - Stezzano, incidente sulla tangenziale sud: cinque auto coinvolte, diversi feriti e un 33enne morto

(Bergamo), 14 febbraio 2025 – Tragico, oggi verso le 13.30,sud a, nella Bergamasca:le, un. Sul posto l'elisoccorso e tre ambulanze, più duemediche. Stando alle prime informazioni, la carambola è avvenuta non lontano dal centro commerciale Le Due Torri e ha coinvoltomezzi. La vittima, un uomo di 33 anni, era a bordo di una’che viaggiava in direzione. Insieme a lui c’era una donna, rimasta ferita in modo grave. Lo schianto frontale è avvenuto con un’altra vettura, a bordo della quale c'era un uomo, anche lui gravemente ferito. Mentre un’altra persona al volante di una terzaè stato soccorso in stato di choc. Immediato l’intervento dei soccorsi con tre ambulanze della Croce Rossa di Urgnano e della Croce Bianca di Boltiere, più duemediche e l'elisoccorso decollato da Bergamo.